Autoritățile cercetează, luni seară, toate spațiile blocului din Timișoara, unde trei persoane au fost găsite decedate în urma unei deratizări, a anunțat, în direct pe B1 TV, Lucian Mihoc, șeful ISU Timiș, care a precizat că, la fața locului, s-a deplasat și un procuror pentru efectuarea anchetei penale.



„Chiar în acest moment se mai desfășoară activități pentru prima cercetare în domeniul chimic, astfel încât toate spațiile imobilului din Timișoara, strada Miorița 8, să fie verificate. Au fost evaluate mare parte din aceste apartamente”, a explicat șeful ISU Timiș, în emisiunea moderată de Tudor Mușat.



Un număr de 48 de persoane au fost evacuate din acest bloc, luni, în timp ce 14 au fost transportate la spital, a precizat oficialul. La nivelul județului s-a reunit chiar și Comitetul pentru situații de urgență.

Ce aș putea să menționez. Aș reitera filmul acțiunii. În 18 noiembrie, în jurul orei 12.40, am primit o informare de la UPU SMURD, prin care ni se comunică faptul că există o situație în care, în cursul a trei zile, au decedat un număr de trei persoane. Se suspectează un factor toxic.



(...) Pe casa scării, la prima cercetării, între etajul 3 și 4, au fost specialiști din cadrul echipei de CRBN. Au identificat o substanță neurotoxică. Nivelul a fost slab, pe casa scării. Noi facem o măsurare cantitativă. Ulterior, s-au verificat camerele, apartamentele în care au fost și persoanele decedate și s-a identificat un nivel mediu al substanței toxice. Am continuat cu etajul 3, la un alt apartament, unde am identificat un nivel ridicat al acestor substanțe neurotoxice”, a adăugat Mihoc.



Întrebat dacă nu cumva decesele ar fi putut fi provocate de o anomalie în folosirea substanțelor, șeful ISU Timiș a răspuns: „Bineînțeles, în această situație tot ce înseamnă anchetă este preluată de inspectorat și de un procuror, care se află la locul intervenției. Cel mai probabil”.



Referitor la verificările efectuate de specialiști la rețeaua de apă, Lucian Mihoc a detaliat: „Au fost făcute câteva verificări pentru a ridica aceste probe. Sunt anumite substanțe în stare solidă, care în contact cu umiditatea din aer sau cu apa degajă anumite substanțe, dar nu a fost cazul”.

O tragedie teribilă s-a petrecut la Timișoara. Trei persoane au murit, între care doi copii, din cauza unei dezinsecții. Alți peste 15 oameni au ajuns la spital. Cu toții sunt locuitori ai aceluiași imobil, unde de curând a avut loc o amplă operațiune de dezinsecție. (Detalii AICI)

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.