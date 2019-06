Șeful masonilor din România, Radu Bălănescu, contestat la nivel național și internațional, se declară a fi un susținător al Pro România, partid condus de Victor Ponta.

“Mie mi se par niște oameni foarte serioși, mi se pare o construcție foarte serioasă cu un leadership în regulă, în care există o echipă. Pro România sunt mulți tineri, niște figuri foarte în regulă. Cred că PRO România are propriul său drum și e o posibil ca mulți dintre cei care au fost membri la PSD să meargă în PRO România", a spus Bălănescu la DC News.

LACRIMI ÎN SHOWBIZ! RUGĂCIUNI PENTRU CĂTĂLIN BOTEZATU! INIMA A CEDAT LA SPITAL! IMAGINI ȘOCANTE (GALERIE FOTO)

El a precizat că a făcut aceste declarații în calitate de cetățean, nu în calitate de Mare Maestru al Marii Loje Naţionale din România, care nu face politică.

Bălănescu este un personaj controversat. El ar fi implicat în afaceri controversate, spun subalternii săi din sânul organizației secrete, potrivit newsweek.ro. Cei peste 14.000 de “frați” sunt nemulțumiți și de faptul că au fost puși să plătească o taxă de 1.600 lei pentru construirea unui templu. O altă controversă ar fi legată de tipărirea manualelor masonice.

BOMBĂ MONDENĂ! EA E FIICA SECRETĂ A ANDREEI MARIN! ȘTEFAN BĂNICĂ E ÎN STARE DE ȘOC! ABIA ACUM S-A AFLAT (GALERIE FOTO)

Radu Bălănescu este, din 2011, Mare Maestru al Marii Loji Naționale din România, cea mai importantă funcție de conducere a acestei organizații. În mai 2014, Bălănescu a fost ales Secretar Executiv al Conferinței Mondiale a Marilor Loji Masonice Regulare, cea mai inalta pozitie obtinuta vreodata de un roman in ierarhia masonica mondiala, postul respectiv fiind recunoscut, informal, ca oferind calitatea de Primus inter Pares, coordonator al intregii colaborari pe lantul masonic mondial, autoritatea ultima de referinta in ce priveste pregatirea tuturor evenimentelor care vor avea loc in lume pe timpul mandatului sau de cinci ani.

ȘOC LA PRO TV! FANII LUI CABRAL SUNT ÎN LACRIMI! "S-A SINUCIS CU O STICLĂ!" IMAGINI GREU DE PRIVIT (GALERIE FOTO)

Personaj influent, Balanescu este si un celebru chirurg pediatru, doctor in Stiinte Medicale, directorul medical al Spitalului „Grigore Alexandrescu” din Capitală.