Șeful Poliţiei de Frontieră: Peste 40.000 de persoane venite din Italia au intrat în România în ultimele trei săptămâni (VIDEO)

Peste 40.000 de oameni veniţi din Italia au intrat în Româna din 23 februarie până în prezent, a anunțat șeful Poliţiei de Frontieră, chestorul Ioan Buda.

"Din 23 februarie, un număr 40.612 persoane, dintre care peste 34.000 sunt români şi peste 3.000 italieni, au intrat în România”, a declarat Ioan Buda.

Totodată, aproximativ 2.500 de cetățeni chinezi au intrat pe teritoriul țării noastre venind din China şi din zonele administrative ale acestei ţări, Hong Kong şi Macau.

Teoretic, aceștia se afllă în carantină la domiciliu.

Buda a mai repcizat că românilor nu le este interzis să vină acasă, dar aceștia vor fi plasați în izolare sau carantinare, după caz.

