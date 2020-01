Șeful Poliției Câmpia Turzii este cercetat disciplinar dupa ce a fost prins beat la volan. Acesta a fost oprit în trafic și, pentru că mirosea a alcool, polițiștii i-au cerut să fie testat. El a refuzat să sufle în aparatul alcooltest, dar a acceptat să-i fie recoltate probe de sânge.

Comisarul Dorel Fodorean, șeful Poliției din Câmpia Turzii a fost oprit în trafic pentru un control de rutină. Totul s-a întâmplat joi seară, în jurul orei 22, când un echipaj al IPJ Cluj făcea un filtru pentru depistarea șoferilor care conduc în stare de ebrietate sau sub influența drogurilor.

Deși a refuzat controlul pe loc cu etilotestul, Dorel Fodorean a acceptat totuși să meargă la spital pentru a i se recolta probe de sânge.

"Rezultatele analizelor de laborator au indicat o îmbibaţie alcoolică sub 0,80 mg/l alcool pur în sânge, sub limita prevăzută de Codul penal ca fiind infracţiune. Prin urmare, faţă de poliţist vor fi dispuse măsuri de sancţionare contravenţională. De asemenea, verificările pe linie disciplinară continuă. Inspectoratul de Poliţie Judeţean Cluj a declarat, în nenumărate rânduri, toleranţă zero faţă de consumul de alcool la volan, iar de fiecare dată au fost luate măsuri dure în asemenea cazuri, prin urmare, şi în situaţia dată vor fi luate măsuri ferme, cu atât mai mult cu cât persoana în cauză are calitatea de poliţist, organ de aplicare a legii, care veghează respectarea acesteia", se arată într-o informare transmisă de IPJ Cluj și citată de Agerpres.