Șeful Poliției Române, chestor principal Liviu Vasilescu, a anunțat luni că, în urma incidentelor violente care au avut loc în ultimele zile în țară, au fost arestate preventiv 4 persoane din Hunedoara, și au fost reținute 8 persoane din Brașov și 11 din București.

”Până la acest moment la Hunedoara s-a dispus arestarea preventivă față de 4 persoane, la Brașov s-a dispus reținerea a 8 persoane, iar la București, până în acest moment s-a dispus măsura reținerii pentru 11 persoane, care vor fi prezentate cu propunere de arestare preventivă. În toate aceste cazuri, cercetările continuă sub coordonarea unităților de parchet competente”, a anunțat șeful Poliției Române, dând asigurări că toți cei implicați vor fi trași la răspundere.

Totodată, în aceste cazuri au fost aplicate 50 de sacnțiuni contravenționale persoanelor care au participat la evenimente.

În același timp, chestorul Liviu Vasilescu a precizat că față de anii trecuți, infracționalitatea a fost în scădere în perioada Sărbătorilor Pascale.

”Infracționalitatea din perioada sărbătorilor Pascale a scăzut cu 17% față de anul trecut, cu 10% față de anul 2018. Trendul descedent se menține și privind faptele comise cu violență, unde înregistrăm o scădere de 47% față de anul trecut și de 21% față de 2018”, a mai spus Liviu Vasilescu.

Șeful Poliției Române a mai spus că în ultimele zile au acționat 14.000 de polițiști, alături de celellate structuri din cadrul Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Apărării Naționale. Oamenii legii au efectuat 848 de acțiuni și au intervenit la aproape 10.000 de evenimente sesizate de cetățeni sau constatate în teren. 8.500 dintre acestea au fost sesizate prin intermediul numărului unic de urgență 112.

În această perioadă, polițiștii au aplicat 24.000 de sancțiuni contravenționale din care peste 14.000 pentru nerespectarea ordonanațelor militare.

Amintim că ultimele zile au fost marcate de o serie de incidente violente. Polițiștii și jandarmii au intervenit în cartiere din București, Ploiești și Săcele pentru a aplana conflictele izbucnite pe fondul consumului de alcool. Oamenii legii au fost atacați de scandalagii și au fost nevoiți să tragă focuri de armă în plan vertical pentru a calma spiritele.

