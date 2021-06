Șeful Poliției Române, chestorul Benone Matei, va coordona ancheta în cazul exploziei de la Arad în care a fost ucis omul de afaceri Ioan Crișan (VIDEO)

Șeful Poliției Române a decis să preia personal ancheta în cazul uciderii omului de afaceri Ioan Crișan din Arad. Astfel, chestorul Benone Matei, va merge la Arad pebtru a coordona investigațiile cu privire la explozia mașinii afaceristului, produsă în dimineața zilei de 29 mai, informează B1 TV.

Gravul incident a avut loc în urmă cu aproape trei săptămâni și suspectul sau suspecții sunt încă de negăsit. În astfel de situații, având în vedere că este vorba despre o infracțiune de omor premeditat, suspecții puteau să plece și țară și să ajungă în orice colț al lumii.

Potrivit sursei citate, deocamdată nu ar exista indicii cu privire la persoanele care ar fi comis fapta. Până acum, în acest caz, anchetatorii au făcut mai multe percheziții, au ridicat documente și au audiat zeci de martori.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.