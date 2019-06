Chestorul Ioan Buda, şeful Poliţiei Române, a criticat, luni, modul în care a fost organizată acţiunea în care un poliţist din Timiş a fost ucis în timpul unei misiuni de prindere a unui interlop căutat pentru tâlhărie.

Deşi a susţinut că poliţistul ucis a acţionat corect, acesta a acuzat Inspectoratul Judeţean de Poliţie Timiş că nu au organizat corect misiunea deşi aveau informaţii.

"Acţiunea a fost organizată defectuos. O să vă explic de ce şi cum la momentul oportun. Astăzi ne concentrăm pentru o singură chestie, să îl prindem pe criminal.

Cei de la Inspectoratul Judeţean care aveau informaţii care trebuiau să intervină şi care trebuiau să organizeze în mod corespunzător această acţiune. L-a urmărit un kilometri, a tras peste 36 de focuri de armă. Erau doi poliţişti, unul a luat-o într-o direcţie, celălalt în altă direcţie, deci poliţistul a acţionat direct", a declarat chestorul Ioan Buda, la ieşirea de la Ministerul Afacerilor Interne.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.