Șeful Poliției Române nu vrea să dea detalii din dosarul Gura Șuții. Liviu Vasilescu: Luăm în calcul toate ipotezele. La fiecare activitate din anchetă a fost prezent și un procuror (VIDEO)

Liviu Vasilescu, șeful Poliției Române, a declarat marți, la sediul IGPR, că ancheta penală cu privire la crima din Gura Șuții este „în desfășurare” și că oamenii legii iau în calcul „toate ipotezele”.



„V-am spus și ieri, și mă repet, este în desfășurare, o anchetă penală. Toate ipotezele le luăm în lucru și în momentul în care avem clarificări vă informăm”, a declarat Liviu Vasilescu.

Întrebat de reporterul B1TV Gabriela Mihai care sunt următorii pași în anchetă și dacă ar cetățeanul olandez ar putea avea complici în răpirea, violarea și uciderea Mihaelei Adriana Fieraru, fetița de 11 ani din localitatea dâmbovițeană Gura Șuții, șeful Poliției Române a răspuns: „La fel vă spun. Este o anchetă în desfășurare și luăm toate măsurile necesare și toate ipotezele de lucru”.

„La toate activitățile desfășurate în caz a fost prezent un procuror”, a adăugat Liviu Vasilescu.



Întrebat de către Gabriela Mihai când a început vizionarea calupului de imagini de pe camerele de supraveghere, Liviu Vasilescu a răspuns: „Din acea noapte, dar volumul de imagini a fost unul foarte mare. Din acea noapte s-a făcut vizionarea camerelor și s-au luat toate mașinile suspecte și s-au verificat mașină cu mașină”.

