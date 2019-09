UPDATE: Accidentul în care a murit cetățeanul olandez, principalul suspect în cazul crimei din Dâmbovița, s-a produs în apropierea orașului Escharen, potrivit presei olandeze. Totul s-a întâmplat după ce mașina în care se afla acesta a intrat în plin într-un camion. Inițial, poliția locală a anunțat că a fost vorba despre un accident, dar după primele investigații de la fața locului, anchetatorii ar fi concluzionat că bărbatul s-a sinucis.

Șeful Poliției Române, Liviu Vasilescu, a declarat, luni, în exclusivitate pentru B1 TV, că principalul suspect în cazul crimei din Dâmbovița s-a aruncat în fața unui camion.

”Mi-a fost transmis de ofițerul de legătură al Poliției Române la Amsterdam că suspectul, cetățean olandez, s-a aruncat în fața unui camion. Nu știm dacă s-a sinucis sau a fost un accident”, a declarat șeful Poliției Române.

Întrebat cum au reușit autoritățile române să ajungă pe urmele olandezului, chestorul Liviu Vasilecu a precizat: ”În urma activităților investigative desfășurate începând de vineri seara, sâmbătă seara, în urma analizei unui volum foarte mare de imagini de la camerele din zonă, nu numai camerele din comuna Gura Șuții, ci și din comunele învecinate, în jurul orelor 19.00 am rămas pe ipoteza unei mașini suspecte. La ora 19.00 a fost identificat că cel care a folosit mașina este un cetățean olandez. La acea oră era în drum înspre Amsterdam. În jurul orei 19.50 s-a luat legătura cu el pentru a ne confirma dacă a fost în România, el nefiind în acel moment suspect sau existând vreo suspiciune. Ne-a confirmat că a fost în România, că se află în aeroport și că a fost în Dâmbovița cu scopuri turistice. Din acel moment, noi am început investigațiile”.

De asemenea, șeful Poliției Române a precizat că suspectul avea antecedente, în Olanda, pentru agresiune sexuală, violență, viol și conducere sub influența băuturilor alcoolice.

Și Poliția olandeză a publicat informații, pe Twitter, despre moartea bărbatului.

”Investigăm moartea unei persoane, care inițial părea un accident cu un camion. Presupunem acum că această persoană s-a sinucis”, se arată în anunțul Poliției.

Între timp, Parchetul General a preluat de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Dâmbovița dosarul fetiței răpite şi ucise la Gura Şuţii. (Detalii AICI)

Fetița de 11 ani a fost găsită moartă la marginea unei păduri din Dâmbovița. Micuța a dispărut vineri când se întoarcea de la școală și a fost găsită după 48 de ore, cu urme de violență pe corp.

