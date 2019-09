Apar noi detalii în ancheta privind şpagile luate de mai mulţi angajaţi ai Registrului Auto Român. Anchetatorii spun că este vorba de o reţea care activa pe teritoriul judeţelor Sibiu, Mureş şi Vâlcea controlată de oameni de la R.A.R, dar şi din ministerul de Interne.

În cursul noptii, procurorul Parchetului Teritorial Sibiu a dispus reţinerea a 11 persoane între care şeful RAR Sibiu, Ioan Cătălin Oțetea, doi funcţionari de la RAR Sibiu şi un altul de la RAR Vâlcea şi un funcţionar din Ministerul Afacerilor Interne.

