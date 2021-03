UPDATE// Șeful Sanepid din cadrul DSP Gorj a murit la UPU Râmnicu Vâlcea, după ce stația de oxigen s-a defectat în ambulanța care îl transfera la București (VIDEO)

UPDATE, 7 martie, ora 9:20// Managerul Ambulanței Gorj a explicat situația pentru B1 TV că pacientul nu a murit în ambulanță, ci la mai bine de două ore după ce a ajuns în Unitatea de Primiri Urgențe. Constantin Mitroi a precizat că în perioada în care stația de oxigen nu a funcționat, echipajul de pe ambulanță l-a ventilat manual pe pacient.

"Să clarificăm un lucru: pacientul nu a decedat în ambulanță, ci în unitatea de Primiri Urgență a Spitalul de Urgență din Râmnicu Vâlcea la două ore și jumătate după introducere în UPU. Deci, la 17:30 echipajul a ajuns la UPU Râmnicu Vâlcea s-a încercat stabilizarea pacientului, și s-a reușit. Ulterior stare s-a deteriorat iar la ora 20:00 a intrat în stop-cardio respirator, iar după manevrele de resuscitare nu s-a putut face nimic.

Pacientul într-adevăr era pozitiv COVID și avea o pneumonie acută masivă severă bilaterală și mai multe alte diagnostice, era într-o stare foarte gravă și s-a preluat pe ventilator. La intrarea în Râmnicu Vâlcea a intervenit această defecțiune, s-a ars o siguranță în tabloul de bor al ambulanței, s-a trecut pe ventilare manuală și s-a dirijat direct către UPU pentru a nu-i pune în pericol viața. La 17:30, a fost predat la UPU și s-a încercat stabilizarea, numai ca starea s-a deteriorat ulterior.

Problema a fost ca s-a ars siguranța pe tabloul electric, dar ventilarea s-a făcut manuală, fără probleme. Echipajul a făcut tot posibilul. Problemele cu ventilatoarele dacă apar, avem 5 ambulante tip C care sunt dotate cu ventilator, dacă apare vreo defecțiune, nu circulă. Echipajul când intră în tură are obligația să verifice aparatura medicală și medicamentația să nu fie expirată. Problema e ca nici echipajul nu putea sa prevadă ca acea siguranță să cedeze.

Revizia tehnică a ambulanței se face anual, dar verificare aparaturii medicale se face în fiecare dimineață și ori decât ori este nevoie", a spus Managerul Ambulanței Gorj.

