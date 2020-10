Șeful secției ATI din Iași: ''Situația Spaniei și a Italiei se apropie din ce în ce mai mult de noi. Ne dorim să nu ajungem să alegem între pacienți''

Florin Roșu, șeful sectiei de terapie intensivă al Spitalului de Boli Infecțioase din Iași a precizat, marți, la Antena 3 că trecem printr-o perioadă dificlă și că situația din țara noastră se apropie de cea a Spaniei sau Italiei.

„Trecem printr-o perioadă nu dificilă, foarte dificilă. Dacă nu ne vom da toți mână cu mână să trecem peste perioada aceasta, perioada de cumpănă se va prelungi. În Iași, dacă discutăm de pacientul care are nevoie de îngrijire ATI, lucrăm la capacitate maximă. Situația Spaniei, Italiei, se apropie din ce în ce mai mult de noi.

Până acum am reușit să gestionăm cazurile care aveau nevoie de ATI și nu am ajuns în situația să alegem între pacienți. Ne dorim să nu ajungem în situația asta. Nu ne aflăm în situația asta acum, dar momentul este foarte aproape. În cazul în care vom ajunge, vom face comisii medicale, nu poate decide un singur medic viața unui om și vom alege pacientul care are cele mai mai mari sanse să treacă peste această epidemie dificilă. Sperăm să nu ajungem în această situație.

Eu anul astă n-am avut concediu și sunt convins că nici nu voi avea. Nu-i nicio problemă, știu ce meserie mi-am ales. Dar asistentele, infiermierele, din punct de vedere psihologic, emoțional, personalul medical este pe final de capacitate de muncă. Din nefericire nu observam acea lumință de la capatul tunelului”, a spus Florin Roșu.