Șeful Serviciului Grupări Infracționale Violente: Șefi din Poliția Capitalei au făcut presiuni să nu ne atingem de interlopi. Ni s-a interzis colaborarea cu DIICOT (VIDEO)

Răfuiala interlopilor scoate la iveală şi răfuiala poliţiştilor! Ofiţerii Serviciului Grupări Infracționale Violente acuză faptul că sunt sabotați chiar din interior în activităţile de cercetare îndreptate împotriva clanurilor interlope. Seful serviciului sustine că până şi colaborarea procurorilor DIICOT cu ofițerii de la Serviciul anti-clanuri a fost afectată de o serie de presiuni din partea unor șefi din Poliția Capitalei.

