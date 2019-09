EXCLUSIV ONLINE // Cea de-a 13-a ediție a Conferinței șefilor apărarii din tările din Balcani s-a desfașurat miercuri la București. Cu această ocazie Șeful statului major al Apărarii, generalul Nicolae-Ionel Ciucă împreună cu președintele comitetului militar NATO, generalul Stuart Peach, au susținut o declaratie de presă la finalul lucrarilor.

Generalul Nicolae Ciucă a transmis condoleanțe pentru familia diplomatului rănit în atentatul de la Kabul și a urat însănătoșire grabnica persoanei ranite.



Acesta a subliniat diversificarea provocarilor care afecteaza securitatea regionala si importanta conturarii unui raspuns adecvat din partea aliantei nord atlantice.



"Natiunile noastre si Europa se confrunta cu un mediu intern de securitate complex definit de provocari importante care afecteaza securitatea internationala. Spectrul de provocari cuprinde de la fapte agresive impotriva dreptului international, pana la extinderea terorismuui la nivel global si proliferarea armelor de distrugere in masa" a declarat Generalul Nicolae Ciuca.



Acesta a precizat ca provocarile militare internationale necesita o crestere a contributiei de securitate furnizata de statele NATO in Balcani, Marea Neagra si Marea Mediterana.



"Aceste provocari atrag necesitatea de a ne dezvolta capacitati de reactie si de a ne asuma un rol mai imortant privind contributia la securitatea globala. Toate acestea necesita o evaluare atenta a modalitatilor de raspuns in Balcani, in regiunea Marii Negre si a Marii Mediterane" , a mai precizat Seful Statului Major.



Acesta a punctat cateva din subiectele de pe agenda celei de-a Treisprezecea Conferinte a sefilor apararii din Balcani. Este vorba despre modalitatile in care fortele armate ale tarilor din balcani lucreaza in proiectele comune pe baza intereselor strategice, instruirea militarilor si cresterea capacitatii de operare.



Seful Statului Major al Apararii a anuntat ca statele NATO din Balcani isi vor intari capacitatea operationala printr-un exercitiu militar anual gazduit rotativ. De asemenea, participantii la forum au atras atentia asupra necesitatii identificarii unor noi modalitati de cooperare de tipul smart defence.



"Necesitatea identificarii unor noi modalitatii de cooperare smart defence ,gruparea resurselor, a expertizei in domenii ca apararea cibernetica si interventia in situatii de urgenta si calamitati", a subliniat generalul Nicolae Ciuca.



Acesta a conchis ca prin intermediul cooperarii in Balcani poate fi asigurata o mai buna stabilitatea si predictibilitate regionala.



"Sprijinul continuu si cooperarea in termenii practici ar putea duce lo mai mare stabilitate si predictibiliate la granita NATO si UE precum si o valoare semnificativa pentru proiectele de securitate ale aliantei privind flancurile de est si de sud", a subliniat generalul Nicolae Ciuca.

Foto: George Forcoș, B1.ro



La randul sau presedintele comitetului militar al NATO, generalul Omer Lavoie, a subliniat importanta cooperarii pentru asigurarea stabilitatii regionale.



"Securitatea regionala nu se poate face in mod izolat ci doar prin cooperare internationala. Romania a contribuit la asigurarea securitatii si la furnizarea de securitate euro atlantica in Balcani, in misiunile din Kosovo, in Afganistan, unde mii de trupe au stabilizat tara in misiuni imortante, in Polonia si aici in Romania unde este instalat scutul antiracheta, avnd in vedere ca vorbim despre o alianta defensiva", a precizat generalul Omer Lavoie.



Acesta a subliniat totodata contributia Romaniei la securitatea de la Marea Neagra, precum si cooperarea cu alte organizatii pentru construirea unei retele de securitate valoroasa.



Un aspect asupra caruia NATO va trebui sa se concentreze este in viziunea generalului Omer Lavoie dezinformarea si impactul asupra statelor membre NATO. Din acest punct de vedere "media traditionala are un impact important asupra combaterii stirilor false."



Generalul Omer Lavoie a anuntat ca NATO nu va inceta sa faca investitii pe termen lung in Balcanii de vest avand in vedere ca "interesul mutual este pacea si securitatea". El a subliniat totodata importanta statului de drept si democratia pentru asigurarea pacii in regiune.