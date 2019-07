Şeful Statului Major al Apărării, generaul Ciucă, decorat cu Ordinul Național al Meritului în grad de Comandor de Ambasada Franței

Generalul Nicolae-Ionel Ciucă, Şeful Statului Major al Apărării, a fost decorat de ambasadoarea Franței în România, Michele Ramis.

În cadrul unei ceremonii care a avut loc la Ambasada Franței din București, Ciucă a fost distins cu Ordinul Național al Meritului în grad de Comandor.

„În timp ce apărarea europeană cunoaște noi direcții de dezvoltare în ultimii doi ani, ați fost, de asemenea, un actor important în angajamentul forțelor armate ale României în aceste noi domenii, precum și în transformarea NATO, pentru a face față noilor provocări. Decorația pe care am onoarea să v-o confer vine să recunoască meritele unui lider vizionar și ambițios pentru armata țării sale, dar și un adevărat prieten al Franței”, a precizat ambasadoarea Franței în discursul său, potrivit unui comunicat al Ambasadei publicat miercuri.

La rândul sau, generalul Nicolae Ciucă a afirmat că distincția primită din partea statului francez reprezintă o onoare și un simbol foarte puternic al recunoașterii contribuției aduse de Forțele Armate Romane la intărirea relațiilor bilaterale dintre țările noastre.

"Această disticție, care mi-a fost acordată de președintele Republicii Franceze, Excelența Sa domnul Emmanuel Macron, pe data de 11 martie 2019, reprezintă pentru mine, personal, și pentru Armata Romană o mare onoare și un simbol foarte puternic al recunoașterii contribuției aduse de Forțele Armate Romane la intărirea relațiilor bilaterale dintre țările noastre. Este o dovadă că eforturile noastre pentru dezvoltarea și consolidarea relațiilor militare au fost și sunt apreciate, astfel incât să ne bucurăm de incredere și susținere reciprocă, intr-un context de securitate imprevizibil și solicitant. Sunt, așadar, optimist și bucuros că putem reafirma prietenia dintre statele noastre și dintre Armatele noastre, și am convingerea că vom continua in spiritual acestor relații, atat bilateral, cât și in format aliat .