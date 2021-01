Șeful suspendat al Procuraturii Anticorupție din Republica Moldova, Viorel Morari, învinuit pentru patru capete de acuzare. Procurorii cer arestarea preventivă

Șefului suspendat al Procuraturii Anticorupție din Republica Moldova, Viorel Morari, este învinuit pentru patru capete de acuzare. Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale cere mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Patru capete de acuzare pentru fostul șef anticorupție din Republica Moldova, Viorel Morari

Acesta este acuzat de: ”exces de putere”, ”fals în acte publice”, ”reținerea sau arestarea ilegală” și ”tragerea cu bună-știință la răspundere penală a unei persoane nevinovate” – acțiuni comise în privința co-proprietarilor rețelei de benzinării ”VENTO”, scrie tv8.md.

Ultimii au fost recent reabilitați în drepturi, după ce s-a ajuns la concluzia că în anul 2018 au fost persecutați, reținuți, arestați, deposedați de avere și trași ilegal la răspundere penală într-un dosar la comandă.

Urmărirea penală este în derulare, iar Procuratura va continua să aplice toate căile legale de repunere în drepturi a persoanelor care au fost pe nedrept urmărite penal și judecate, cu tragerea la răspundere a celor care au fabricat și gestionat dosare la comandă.

Acuzații grave lansate de Viorel Morari

În urmă cu un an, Viorel Morari, fostul şef al Procuraturii Anticorupţie din Republica Moldova, a lansat acuzații grave la adresa procurorului general, Alexandr Stoianoglo, după ce a fost arestat preventiv 20 de zile, într-un dosar în care este bănuit că a înfăptuit ilegalități la indicațiile fostului șef PD Vladimir Plahotniuc.

Viorel Morari a menționat că se declară nevinovat în privința acuzațiilor aduse și că dosarul în care este cercetat penal este unul politic, executat la comanda lui Igor Dodon, dar și conducerii Procuraturii Generale.

La rândul său procurorul general al Republicii Moldova, Alexandr Stoianoglo, neagă acuzațiile lui Viorel Morari.

„Eu nu vreau să comentez prostiile oamenilor care au fost reținuți sau arestați. El are drepturile sale, poate ataca decizia instanței. Decizia de a-l reține și înaintarea demersului de arestare a fost adoptată de procurorul de caz. Noi am respectat toate normele procesuale, am respectat legea. Din 2007 nu am lucrat în Procuratură, nu am avut nicio conexiune cu domnul Morari”, a declarat procurorul general, Alexandr Stoianoglo, potrivit unimedia.info.