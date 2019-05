Adulter pe net: 7 semne că te înșală online

Daca pe vremuri adulterul inseamna o camera ascunsa, deghizare, un el si o ea furisandu-se unul dupa altul la cateva minute distanta, acum adulterul se poate consuma si online. Ai observat ca de la o vreme incoace partenerul de viata petrece din ce in ce mai multe ore in fata PC-ului sau ca imediat ce intri in camera inchide calculatorul incercand sa-ti ascunda ceva.

Semnele pot indica un singur lucru: sotul/sotia tau/ta te insala online. Chiar daca, fizic, adulterul nu a avut inca loc nu va mai trece multa vreme pana cand fantezia va veni realitate. De altfel, multe cupluri s-au despartit din cauza unei aventuri on-line. Iata 7 semne care iti indica daca partenerul tau te insala.

Partenerul tau sta exagerat de mult in fata pc-ului? Poate fi un semn ca te insala

Cine nu foloseste calculatorul astazi? Mai ales ca poti sa rezolvi foarte multe lucruri online: poti plati facturi, tine legatura cu prietenii, poti gasi o multime de jocuri gratis si lista poate continua. Astazi nu ne putem imagina viata fara ajutorul acestui devise. Priveste numai un adolescent si modul in care tine legatura cu prietenii sai. Prefera sa ramana nemancat numai pentru a vorbi in continuare cu ei. Incearca sa-l dai din fata calculatorului si vei descoperi ce a simtit Sisif. Are partenerul tau exact acelasi comportament? Descopera care este motivul pentru care aceasta nevoie a devenit atat de puternica in ultima vreme, inainte de a fi prea tarziu.

Citește continuarea articolului pe SFATULPARINTILOR.RO.