Senat / Comisia de sănătate: Privații, scoși din ultima ordonanță pe Sănătate a Guvernului Orban / Coplata amânată cinci ani

Senatorii din Comisia de Sănătate au modificat, marți, ordonanța de urgență pe sănătate dată în ultima ședință de guvern înainte de moțiunea de cenzură. ​

Mai exact, senatorii au eliminat prevederea potrivit căreia bolnavii cronici înscriși în programele naționale de sănătate pot alege unde se tratează, la stat sau la privat. Astfel, serviciile în privat pot fi furnizate dacă acestea excedează capacității furnizorilor publici.

De asemenea, copalata pentru servicii medicale prestate de sistemul privat se amână pentru cinci ani, până la 21 aprilie 2025.

Totodată, a fost abrogată prevederea care permitea privaților accesul la servicii medicale de urgență.

"Am decis să abrogăm articolele şi alineatele care se referă la situaţia furnizorilor privaţi. Am prorogat termenul privind introducerea coplăţii de la 2021 la 1 aprilie 2025. Cei care doresc să participe în programele naţionale de sănătate pot să o facă, însă fără să perceapă nişte sume în plus din partea pacienţilor pentru acordarea acestor servicii medicale", a precizat preşedintele Comisiei pentru sănătate, senatorul Laszlo Attila, citat de Agerpres.

"Dacă noi am fi respins ordonanţa în integralitatea sa, atunci ar fi intrat în aplicare ordonanţa de anul trecut, adică după ce se pronunţau plenul Senatului, respectiv plenul Camerei Deputaţilor, exista riscul ca ea să intre în vigoare şi de mâine să plătim coplată în anumite situaţii dacă ne adresăm furnizorilor privaţi", a explicat senatorul.