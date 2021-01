Senatoarea AUR Diana Șoșoacă se află în centrul unui nou scandal, de această dată legat de moartea actorului Bogdan Stanoevici. Fostul caandidat la alegerile prezidențiale a murit ep 12 ianuarie, la 62 de ani, fiind spitalizat de mai multe săptămâni din cauza infecției cu noul coronavirus. Stanoevici va fi incinerat sâmbătă în cadrul unei ceremonii restrânse. Senatoarea AUR, care se prezzintă drept o apropiată a lui Stanoevici nu este de acord cu decizia luată de familia actorului. În plus Șoșoacă susține că acesta nu ar fi fost infectat cu coronavirus în momentul decesului.

În tot acest context, Diana Șoșoacă s-a prezentat joi seară, împreună cu mai multe persoane, la ușa blocului în care a locuit Bogdan Stanoevici. Printre cei prezenți s-a numărat și un preot chemat pentru a face o scurtă slujbă în memoria actorului, asta în condițiile în care, potrivit regulilor Bisericii Ortodoxe Române, persoanele care urmează a fi incinerate nu beneficiază de slujba obișnuită de înmormântare. Subiectul a fost prezentat vineri seară în cadrul emisiunii ”Bună, România”, cu Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, realizatorii dezvăluind că, potrivit unor surse, preotul ar fi Adrian Singurov, care s-a mutat de la Biserica Ortodoxă Română sub autoritatea Bisericii Rusiei și promovează așa-numita ortodoxie cuantică.

”Din informațiile noastre, obținute pe surse, preotul respectiv ar fi Adrian Singurov. (...) Cine îți vine, domne, la invitația doamnei senator Șoșoacă să facă o slujbă acolo, pe scara blocului, pentru că mărturisesc că nu am văzut genul acesta de evenimente. (...) Teoriile domniei sale sunt cele ale lui Ghenadi Isipov. Noi, când vorbim despre legăturile ombilicale ale partidului AUR cu diverși ruși, când vă spun că domnul Călin Georgescu, propunerea lor de premier e bănuit de o prietenie mult prea intimă din punct de vedere ideologic cu Dughin, câmnd vedeți că oamenii aceștia se asociază diferitelor formule care, într-un fel sau altul, tot înspre răsărit duc, cât de clar vreți să fie mesajul?”, a comentat moderatorul Răzvan Zamfir.

De altfel, potrivit site-ului ortodoxiacuantica.ro, din anul 2011, Adrian Singurov ”este preot în cadrul Bisericii Ortodoxe Ruse din afara Rusiei, sub ascultarea Mitropolitului Damaschin din Moscova”.

Vecinii lui Bogdan Stanoevici s-au arătat deranjați de ce s-a întâmplat joi seară în fața blocului lor și i-au cerut Dianei Șoșoacă să înceteze scandalul.

