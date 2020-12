Diana Șoșoacă, senator ales pe listele AUR, a mers, miercuri, în faţa sediului DIICOT Bucureşti, unde a avut discuţii în contradictoriu cu jandarmii. Proaspătul senator AUR se simte amenințată pentru plângerile penale pe care le-a făcut împotriva autorităților.

Șoșoacă a susținut-o pe avocata Iulia Medeleanu, care este anchetată de DIICOT, după ce i-ar fi făcut o plângere lui Raed Arafat.

„Este un manifest împotriva tuturor presiunilor exercitate împotriva colegei noastre Iulia Medeleanu. Solicităm dreptate, solicităm justiție, solicităm adevăr. Solicit DIICOT București să nu cedeze presiunilor politice. Iulia Medeleanu este supusă celor mai crunte presiuni în justiție”, a strigat Șoșoacă în fața DIICOT.

Iulia Medeleanu este acuzată într-un dosar de evaziune fiscală. Iar Diana Șoșoacă susține că totul este o acțiune de intimidare.

„Cred că ăștia nu știu ce-i așteaptă! Dragii mei, avem deja poliție politică. La acest moment, colega mea, Iulia Medeleanu, are percheziție la cabinet, la Iași, vezi-doamne, evaziune fiscală. Evident, rezultat al faptului că ne-am permis să depunem plângere penală împotriva Guvernului României și a unor miniștri. S-a declanșat jihadul împotriva ei. Ea, împreună cu mine și colegul Căncescu și cu Partidul Neamul Românesc am formulat plângere penală împotriva lui Orban, Arafat, Tătaru Cercel, Rafila și compania. I s-au ridicat toate actele de la înființare până acum“, a mai spus Diana Șoșoacă.

Senatoarul AUR a discutat în contradictoriu cu jandarmii, care i-au atras atenția că trebuie să respecte regulile în vigoare și să poarte mască de protecție. Aceasta le-a spus că nu îi trebuie autorizație pentru a protesta. Referitor la faptul că nu a putat mască de protecție, Șoșoacă a menționat că atât ea, cât și soțul, au adeverință medicală care îi scutește de la portul acesteia.

