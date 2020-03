Senatorul PNL Vergil Chițac, depistat pozitiv cu coronavirus, a participat pe data de 9 martie la un eveniment public organizat la Constanța de Uniuniunea Culturală a Tătarilor din România (UCTR) cu ocazia Zilei Internaționale a Femeilor, potrivit unei postări publicate pe Facebook.

La eveniment au participat aproape 400 de femei iar Virgil Chițac apare în fotografii alături de președintele UCTR, Fildis Reșit și de alți invitați.

Contactat de B1.RO, Fidiș Reșit a declarat că în prezent se află în autoizolare, dar că nu știe cum trebuie să procedeze mai departe și că nu a fost luată nicio măsură pentru ceilalți membri ai UCTR, prezenți la eveniment.

"Eu care am intrat în contact direct cu el am decis să ma autoizolez. Nici nu știu cum să procedez, trebuie să sun la 112 sau la DSP? Deocamdată am decis să mă autoizolez pentru binele tuturor pentru că am intrat în contact direct cu el", a precizat preşedintele UCTR.

În ceea ce privește situația celorlalți invitați prezenți la eveniment, Fidiș Reșit a precizat că din informațiile sale, aceștia nu au fost izolați pentru că "nu au intrat așa, în contact direct" cu senatorul PNL, care "a stat la masă, a ținut un discurs și a plecat".

Asta deși imaginile publicate pe Facebook de UCTR par să îl contrazică pe Fidiș Reșit.

“Uniunea Culturală a Tătarilor din România (UCTR) a organizat gratuit acest eveniment în semn de apreciere și respect pentru femeile din comunitatea tătară. Tătăroicele joacă un rol important atât în plan familial, educațional cât și în cel cultural. Aceste evenimente nu pot avea loc prin acordarea unei atenții speciale femeilor în anumite perioade ale anului. Pentru ca aceasta să producă efecte pozitive este necesară o implicare serioasă, de aceea vom promova cât mai multe femei pentru că ele reprezintă baza dezvoltării comunității tătare.

Dacă în acest an au participat aproximativ 400 de femei, la anul ne dorim să repetăm această figură dar într-un format mai mare deoarece tot mai mulți tătari se alătură UCTR-ului, văzând că lucrurile merg către o direcție corectă pentru etnia nostră. După 30 de ani este timpul să ieșim la lumină, avem proiecte care ajută la conservarea și promovarea identității etniei tătare din România, facem pași mari pentru realizarea lor și avem sprijinul autorităților locale și centrale. Este timpul să ieșim din întuneric, să lucrăm pentru conservarea etniei noastre, nu pentru interesele anumitor grupuri. Dobrogea este un model mondial de conviețuire interetnică iar comunitatea tătară a contribuit și va contribui deplin la dezvoltarea economico-social-culturală a României”, se arată în postarea publicată de UCTR.