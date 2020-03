Senatorul UDMR care a vrut să scape de amenda polițiștilor rutieri spunând că e posibil să aibă CORONAVIRUS: 'A fost un act responsabil din partea mea' (VIDEO)

Senatorul UDMR care a spus că este posibil să aibă coronavirus pentru a scăpa de o amendă a polițiștilor rutieri, pentru depășirea vitezei regulamentare, Tanczos Barna a declarat pentru B1 TV că nu a făcut altceva decât să-l protejeze pe agent.

'Mergeam spre București, m-a oprit echipajul de poliție pentru că am depășit viteza legală. Aveam 81 km/h. Știam că am greșit. Nu e o scuză.

Polițistul a venit la geam și mi s-a părut absolut normal, firesc și responsabil să-l anunț că am un coleg care a fost testat cu o zi înainte pozitiv, că este posibil ca și eu să fiu infectat.

Nu i-am cerut absolut nimic. Am văzut că are mânuși și i-am dat actele, dar știam foarte clar că se va întoarce la mine, că va merge în mașină, că are actele pe care le-am atins eu. Era normal. Așa cum face toată lumea care vine din Italia, Germania, trebuie să declare de unde vine. Să știe autoritățile ce pericol reprezintă pentru comunitatea de acasă',a spus UDMR-istul.

Întrebat dacă purta mască în acel moment, Barna a spus că nu, dar că avea în mașină un definfectant.

'Nu purtam mască, dar avea soluția de dezinfectat în mașină.

La 7 dimineața m-am urcat în mașină și am plecat la București pentru testare. Asta i-am spus și agentului de poliție, că am acest risc', a continuat senatorul.

Într-un final a făcut și testul, care a ieșit denagtiv, și a plătit și o amendă pentru depășirea vitezei.

'Am făcut testul și am ieșit negativ. Domnul polițist a sunat la DSP, de acolo a primit informația că nu figurez pe lista celor care au făcut testul deja.

Am fost amendat pentru depășirea vitezei și mi s-a părut normal să plătesc amenda', a conchis Barna.

