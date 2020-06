După patru ani de la moartea fotbalistului camerunez Patrick Ekeng, care juca la Dinamo, judecătorii au dat prima sentință în dosar. Mihaiela Elena Duţă, medicul de pe ambulanţa care l-a preluat de la stadion pe Patrick Ekeng, a primit o condamnare un an și șase luni de închisoare cu suspendare, informează B1 TV. Decizia pronunțată de Judecătoria Sectorului 2 nou este definitivă și poate fi atacată la Tribunalul București.

Totodată, medicul și clinica privată la care lucra în 2016 trebuie să plătească familiei fotbalistului aproximativ 200.000 de euro, asta în condițiile în care rudele sportivului au solicitat în instanță despăgubiri în valoare de aproape un milion de euro. În același timp, potrivit sentinței, medicul trebuie să presteze și 60 de zile de muncă în folosul comunității.

Patrick Ekeng, în vârstă de 26 de ani, a murit pe 6 mai 2016, în timpul meciului Dinamo-Viitorul. Ekeng a intrat pe teren în minutul 70 al partidei și după doar câteva minute s-a prăbușit pe gazon, în apropiere de centrul terenului, fără a fi avut un contact, în prealabil, cu vreun adversar.

După intervenția rapidă a staff-ului medical al echipei Dinamo, s-a apelat la ambulanță, întrucât sportivul nu își revenise. Echipa de la clinica privată care a ajuns la stadionul Dinamo ar fi intervenit însă foarte târziu, astfel încât, după ce a fost transportat la spitalul, medicii nu au mai putut face nimic pentru a-l salva și au constatat decesul fotbalistului.

Autopsia a scos la iveală faptul că fotbalistul a decedat din cauza unei probleme cardiace. Potrivit informațiilor publicate la vremea respectivă de Institulul Național de Medicină Legală, Patrick Ekeng suferea de cardiomegalie (inima marită), determinată predominant de hipertrofia ventriculului stâng și a septului interventricular. Totodată, acesta prezenta anomalii coronariene multiple. Este vorba despre niște probleme de natură genetică, "predominante la sexul masculin și la rasa neagră".

Deși, potrivit specialiștilor, aceste anomalii pot fi descoperite la un control mai amănunțit, conform actelor medicale, emise de Institutul Naţional de Sănătate Sportivă, Patrick Ekeng era perfect sănătos.

“Patrick nu ar fi trebuit să fie lăsat să practice sport de performanță și nici macar de plăcere. În plus, dacă din timp ar fi făcut investigații serioase, cu siguranță urma să fie operat pe cord”, declarau surse din cadrul Spitalului Floreasca, în 2016.

Ancheta în cazul morțiii fotbalistului de la Dinamo a fost finalizată la începutul anului 2018. Potrivit expertizei oficiale, nu au fost efectuate manevrele care s-ar fi impus pentru salvarea vieţii camerunezului.

“Expertiza este gata. În momentul de faţă sunt probe care să impună o trimitere în judecată a singurei persoane care este inculpată în dosar, adică doctoriţa care era în seara respectivă pe ambulanţă. Conform expertizei oficiale, nu s-au efectuat niciun fel de manevre care s-ar fi impus pentru a salva viaţa pacientului. Cazul va ajunge la Judecătoria Sectorului 2. Doctoriţa va fi acuzată de ucidere din culpă. Sfatul meu ca avocat pentru ei va fi să ceară daune morale. Nu ne-am gândit la o sumă. Vom vedea la momentul oportun, mai este suficient timp”, declara în ianuarie 2018, avocatul fraţilor şi mamei lui Patrick Ekeng.

Ulterior, în luna februarie a aceluiași an, Mihaiela Elena Duţă a fost trimisă în judecată pentru ucidere din culpă.

