Șerban Bubenek: Bătălia nu poate fi câștigată în ATI / Personalul este marea problemă cu care ne confruntăm în momentul de față (VIDEO)

Profesorul Șerban Bubenek a vorbit joi seară, în direct pe B1 TV despre dotările pe care România le are în timpul crizei sanitare, dar și despre decizia Guvernului de a suplimenta locurile și personalul din secțiile ATI.

Președintele Societății Române de Anestezi și Terapie Intensivă a discutat și despre resursa umană, de care sistemul medical din România are nevoie în această perioadă, dar și despre cum va fi aceasta dobândită.

„Am ajuns acolo unde oficialii și foarte mulți medicii au avertizat: bătălia nu se câștigă în spitale, bătășia se câștigă în societate prin conștientizarea unui comportament absolut schimbat.

Suntem în situația în care bătălia nu poate fi câștigată în ATI, acolo putem doar limita daunele majore care sunt în fiecare zi mai mari, aproape 100 de morți.

În continuare, încercăm, printr-un efort clar, eu știu că bătăliile acestea nu se câștigă decât dacă arunci în luptă toate resursele. Începem să aruncăm toate resursele în luptă, am văzut că se vor desemna spitale noi sau secții din spitale noi și probabil că va trebui să ne creștem capacitatea.

Din fericire, între aprilie și octombrie, capacitatea paturilor funcționale de ATI din România a crescut de la 2.470 la 4.175, plus cele 131 de paturi din tirurile mobile. În același timp, am plecat de la 1.300 de ventilatoare și avem 2.254, cu peste 45% și până la finalul anului vom mai avea încă 344 de ventilatoare achiziționate de Ministerul Sănătății”, a explicat Șerban Bubebek, într-o intervenție telefonică pe B1 TV.

Profesoruk Bubenek a discutat și despre resursa umană din spitalele din România, epuizată în cele opt luni de la debutul pandemiei.

„Numărul de personal este mare problemă cu care ne confruntăm în momentul de față. Noi am rămas tot 1.090 de anesteziști seniori, cu specialitatea dată și 700 de rezidenți, 4.570 de asistente și 1.200 de infirmiere. Acesta este echipajul care trebuie să înfrunte această furtună. Dăm astăzi țării o nouă generație de anesteziști care au susținut astăzi examenul de specialitate, care a fost dat mai repede” a declarat el în direct.

„Pentru o operație de chirurgie cardiacă un pacient stă în terpaie intensivă aproximativ 4 zile, iar pentru un transplant hepatic 5 zile, durata medie de spitalizare a pacienților COVID-19, în toată lumea, este de peste 15 zile. Ajunge între 15 și 145 de zile, să ne înțelegem, este o boală gravă, care afectează nu numai funcția respiratorie, ci și alte organe din corp precum rinihci, sistem digestiv, activitate cerebrală”, a declarat el.

În timpul emisiunii, profesorul Bubenek a discutat și despre pregătirea medicilor din ATI. „Medicii de ATI știu să îngrijească sindromul de insuficiență multi – organică, care este sindromul prin care se prepădesc 90 din acești pacienți, face parte din pregătirea unui anestezist din toată lumea. Indiferent dacă el zi de zi lucrează chirurgie cardiacă sau chirurgie intensivă și deservește gentul respectiv, toți sunt antrenați să îngrijească acești bolnavi.

Vreau să vă dau o veste bună. Comisia Europeană a aprobat mulți bani pentru Societatea Europeană de Terapie Intensivă, ce va lansa un program de reinstruire pentru pregătirea atât a personalului tânăr din ATI, cât și a unor medici și asistente de alte specialități, care vor putea lucra voluntar în terapie intensivă. (...) Sperăm să avem, instruți până la finalul lunii decembrie, în mod suplimentar, 1.500 de doctori și peste 2.500 de asistente pe care să le putem trimite la finalul lui decembrie în ATI”, a declarat Bubenek.

