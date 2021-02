Șerban Bubenek: Incidentele din spitale au cu siguranță legătură cu faptul că trebuie tratați mai mulți pacienți concomitent / Înainte de pandemie nu erau atât de multe aparate (VIDEO)

Șerban Bubenek, președintele Societății Române de Anestezie și Terapie Intensivă, a declarat că incidentele din spitale „cu siguranță au legătură cu faptul că trebuie tratați mai mulți pacienți concomitent”. În plus, spune doctorul, numărul de aparate medicale s-a majorat semnificativ în raport cu perioada de dinainte de izbucnirea pandemiei de COVID-19. „S-a dublat capacitatea de ventilație și asta nu s-a întâmplat numai pentru ventilatoare, s-a întâmplat pentru monitoare, pentru seringi electrice, pentru pompe de infuzie și pentru multe alte aparate medicale care, pe hârtie, ele ar fi permis clasificarea secțiilor ATI într-o anumită categorie”, a mai spus el, luni, pe B1 TV.

