Șerban Bubenek, președintele Societății Române de ATI: Bucureștiul are 90 de paturi de terapie intensivă pentru bolnavii de COVID-19. E momentul ca populația să respecte niște reguli simple (VIDEO)

Bucureștiul dispune de 90 de paturi de terapie intensivă pentru pacienții bolnavi de COVID-19, a explicat prof. dr. Șerban Bubenek, președintele Societății Române de Anestezie și Terapie Intensivă, care a subliniat, luni seară, în direct pe B1 TV, că populația „trebuie să înțeleagă că, într-adevăr, în momentul acesta trebuie să respecte câteva reguli simple”.

