Șerban Bubenek: România, la numărul de paturi ATI raportate, nu stă foarte rău. Problema rămâne cea a personalului. N-am reușit să-l creștem ca număr în acești ultimi 10 - 15 ani (VIDEO)

Prof. dr. Șerban Bubenek, președintele Societății Române de Anestezie și Terapie Intensivă, a declarat miercuri seară, pentru B1 TV, că România nu stă chiar atât de rău în ceea ce privește numărul de paturi la Terapie Intensivă, problema fiind, de fapt, că e insuficient personalul medical specializat în tratarea pacienților COVID cu forme grave. Acesta a mai susținut că un Ordin intrat în vigoare în 2019 prevede că România trebuie să aibă, până în 2030, un număr de 20 de anesteziști la 100.000 de locuitori, or acum are abia 6. Bubenek a insistat că, mulțumită angajaților din sistemul sanitar, România nu e în top la rata de mortalitate cauzată de coronavirus.

