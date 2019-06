Sevil Shhaideh nu recunoaște acuzațiile în dosarul "Belina": Nu înțeleg ce faptă am săvârșit! / Avocații instituțiilor implicate în proces au lipsit

Tribunalul București a stabilit abia pentru 10 septembrie un nou termen de judecată în dosarul ”Belina”. La termenul de marți, Sevil Shhaideh a susținut că nu recunoaște acuzațiile și că nu înțelege ce fapte a săvârșit. Social-democrata, fost vicepremier, este trimisă în judecată în acest dosar pentru abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave.

"Cu toata stima, va rog sa imi permiteti ca eu nici pana astazi, dupa ce am citit, am discutat cu doamna avocat, nu inteleg ce fapta am savarsit. Nu recunosc, nu solicit procedura simplificata”, a declarat Shhaideh, citată de ziare.com.

Aceasta a precizat că vrea să dea declarații la unul din termenele viitoare.

La termenul de marți au lipsit avocații instituțiilor publice implicate în acest proces: ANAF, Apele Române și CJ Teleorman.

Tot în acest dosar, Rovana Plumb a scăpat complet de acuzații, după ce parlamentarii au făcut scut în jurul ei și au respins solicitarea DNA de începere a urmăririi penale în cazul său.

Procurorii DNA acuză că, în 2013, mai multe persoane au acționat astfel încât părți din Insula Belina și Brațul Pavel să treacă ilegal din proprietatea statului în proprietatea județului Teleorman și în administrarea Consiliului Județean Teleorman, pentru ca, la doar câteva zile, să fie închiriate tot ilegal unei firme private. Firma privată ar fi TelDrum, ce ar fi fost controlată de Liviu Dragnea, acum aflat după gratii într-un alt dosar.

Pentru realizarea transferului ilegal, mai susțin anchetatorii, au fost adoptate două Hotărâri de Gvern, care au încălcat Constituția României, patru Legi și o Ordonanță de Urgență. DNA precizează că Insula Belina și Brațul Pavel fac parte din domeniul public al statului, deci nu puteau fi trecute în proprietatea vreunui consiliu județean prin Hotărâre de Guvern, ci doar prin Lege.