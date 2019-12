Șezătoare românescă, la Centrul Cultural UNESCO ‘Nicolae Bălcescu’: Colinde, poezii, dansuri populare, meşteşuguri şi multe obiceiuri specifice perioadei de sărbătoare, în Sectorul 4 (VIDEO)

Colinde, poezii, dansuri populare româneşti, meşteşuguri şi multe obiceiuri specifice perioadei de sărbătoare au pus stăpânire aseară pe Centru Cultural pentru UNESCO ‘Nicolae Bălcescu’. Evenimentul, organizat pentru comunitatea sectorului 4 a reuşit să aducă pe aceeaşi scenă artişti îndrăgiţi de toate generaţiile.

