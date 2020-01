Câteva sute de credincioși s-au adunat astăzi în Capitală pentru a-l prăznui pe Sfântul Antonie la biserica ce-i poartă numele. La Biserica Sfântul Antonie Curtea Veche, încă de dimineață coada se întindea până dincolo de porțile lăcașului de cult. Sfântul Antonie este considerat părintele călugărilor pentru că și-a petrecut toată viața în singurătate și a indrumat un număr impresionant de ucenici.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.