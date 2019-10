SFÂNTUL DUMITRU: Ce trebuie să faci ca să fii protejat de NECAZURI și pericole de IZVORÂTORUL DE MIR

Sfantul Dumitru, Izvoratorul de mir, este sărbătorit an de an în data de 27 octombrie, aceasta reprezentand ultima si cea mai insemnata sarbatoare a toamnei, care, conform superstitiilor este intampinata in fiecare an cu hramuri rasunatoare, pomene cu colaci deliciosi, dar si jocuri cu focuri vii.

Oamenii obisnuiesc sa aprinda focuri in curti sau pe dealuri, peste care copiii sar pentru a fi sanatosi iar tinerii sa se casatoreasca.

Rolul focului este de a alunga atat fiarele, avand si puteri roditoare, astfel incat dupa ce este stins oamenii obisnuiesc sa arunce in gradina cenusa si carbuni.

Femeile mai inaintate in varsta obisnuiesc sa imparta covrigi, nuci, mere, paine, struguri si prune uscate tuturor celor care sar peste foc, potrivit calendarulortodox.ro

De asemenea, in aceasta zi se pomenesc si mortii si se da de pomana.

O alta traditie spune ca, pentru a putea vedea cum va fi iarna care vine, pastorii obisnuiesc sa isi aseze cojocul pe iarba in mijlocul oilor, asteptand sa vada care oaie se va aseza pe el. Daca o oaie neagra se aseaza inseamna ca iarna va fi una buna, in timp ce daca se va culca o oaie alba, iarna va fi apriga.

O alta datina prin care oamenii obisnuiau sa vada cum va fi vremea era mersul oilor in dimineata de Sfantul Dumitru. Daca se va trezi prima oara o oaie alba si va merge spre sud iarna va fi una grea, iar daca se va trezi una neagra si va merge pe nord, iarna va fi usoara.

De sarbatoarea Sfântului Dumitru, Izvoratorul de mir se intalnesc foarte multe obiceiuri frumoase si in alte regiuni ale tarii de 26 octombrie.

De exemplu, in Bucovina, persoanele care vor semana usturoiul dupa Sanmedru vor avea parte anul viitor doar de paguba. In regiunea Olteniei, oamenii cred ca doar daca vei respecta toate traditiile acestei sarbatori vei fi intr-adevar protejat de necazuri si primejdii. Oamenii de la tara obisnuiau sa respecte aceste superstitii cu strictete pentru a-si proteja animalele de lupi.

De Sfantul Dumitru nu trebuie folosit piaptanul. In caz contrar vei atrage asupra ta necazuri si primejdii.

Conform credintei populare, Sfantul Dumitru este ziua in care toate socotelile sunt lichidate (chirii, imprumuturi), care au fost facute cu sase luni in urma, insa si incheierea altora noi.