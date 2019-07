SFÂRȘITUL era inevitabil! Valentina Pelinel a ținut să facă ea ANUNȚUL! Borcea, în LACRIMI

Valentina Pelinel trece prin momente cumplite de când soțul ei, Cristi Borcea, a ajuns din nou la închisoare! De această dată, a primit o sentință cruntă, și anume, va trebui să stea ani buni închis.

Valentina a presimțit necazul care îi va lovi familia. Așa că a ținut să transmită un mesaj dedicat lui Cristi Borcea cu ocazia zilei sale de naștere. Atunci, Pelinel a vorbit despre necazurile pe care cei doi trebuie să le înfrunte.

"Unul langa altul, fata in fata, mereu impreuna, chiar si in momentele cand totul parea pierdut. Uneori, viata bate filmul si iubirea invinge. Iubitul meu, sotul meu, tatal copiilor mei, partenerul si prietenul meu, toti in acelasi om, pe care l-am ales si pe care inainte de a-l iubi, il respect si admir. La multi ani, iubirea mea!", a scris Valentina Pelinel.