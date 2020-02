Sfaturi utile pentru a cumpăra o biblioteca potrivita pentru un living modern

Fiecare casă are nevoie de cel puțin o bibliotecă pentru a expune totul, de la cărți la fotografii in rama. Dacă eşti în căutarea primei biblioteci sau vrei doar să adaugi una nouă în colecția actuală - ar trebui să studiezi acest ghid, pentru a cumpăra cea mai buna biblioteca living. La urma urmei, există atât de multe opțiuni pe piață încât probabil vei avea probleme să alegi care este cea mai buna biblioteca pentru casa ta.

Cat de mare trebuie sa fie biblioteca?

Pentru început, înainte de a alege biblioteca, recomandarea este sa alegi corespunzător mărimea pe care o vrei pentru aceasta piesa de mobilier. Acest lucru va depinde de câțiva factori. În primul rând, cât spațiu ai în camera în care intenționezi să o pui? Dacă există suficient spatiu, poţi alege o biblioteca mare.

Dar dacă nu există prea mult spațiu, va trebui să vă te extinzi pe înălţime, deci vei alege o biblioteca mare. Daca nu ti se pare o idee buna, poţi alege mai multe biblioteci mici pe care sa le integrezi in spatiu. Așadar, asigură-te că măsori camera înainte de a face cumpărături.

Care este scopul bibliotecii?

Dacă ai copii în casa, ia în considerare scopul bibliotecii: vrei ca copiii să poată accesa ceea ce se află pe rafturile bibliotecii? Dacă da, este posibil să ai nevoie de o biblioteca nu foarte înaltă sau cu rafturi in partea de jos. Dacă nu, o bibliotecă înaltă poate fi cea mai bună varianta, astfel încât să poţi păstra obiectele speciale sau fragile departe de mâinile mici. Doar asigură-te că o montezi bine fixata pe perete, pentru ca cei mici sa nu traga biblioteca peste ei.

Ce tip de biblioteca se potriveşte cel mai bine?

Există o mulțime de biblioteci pe piață, așa că gândeşte-te la aspectul care îţi place și la ceea ce trebuie să pui in acest mobilier.

Dacă te gândeşti doar la o bibliotecă pentru depozitarea cărților sau pentru a pune câteva fotografii, o bibliotecă standard ar trebui să se potrivească. O astfel de biblioteca poate fi înaltă sau scunda, cu spatele deschis sau închis.

O altă opțiune este biblioteca compartimentata sub forma de cuburi. În timp ce bibliotecile standard tind să aibă rafturi lungi, opțiunile de depozitare a bibliotecilor cub au rafturi pătrate unde pot fi încadrate cărți, coșuri decorative sau cutii. Acest lucru îţi permite opțiunea sa ascunzi cu ușurință lucrurile pe care nu le vrei la vedere.

În plus, unele biblioteci sunt destinate sa fie decorative si funcţionale simultan. De exemplu, bibliotecile in stilul etagere au fost concepute practic pentru a arăta frumos, dar si pentru a fi funcţională. Vei observa că aceste biblioteci nu sunt tocmai grele, deoarece de obicei au rame subțiri, rafturi deschise și o nota decorativa, atunci când rafturile sunt puse in mod interesant.

Ţinând cont de toate aceste considerente îţi va fi mult mai uşor sa alegi piesele de mobilier potrivite din magazinul online ACAJU.