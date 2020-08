Sfidare extremă. Interlopii fac live pe rețelele de socializare din mașina poliției (VIDEO)

Poliţia Română nu are niciun control asupra interlopilor. Trecem peste spectacolul de la priveghiul şi înmormântarea lui Emi Pian. Şi ne uităm cum agenţii nu pot să îi controleze pe interlopi nici măcar în maşina poliţiei. Reţinuţi de poliţişti doi interlopi au făcut, zâmbitori, un live pe reţelele sociale chiar din autospecială. Fără că agenţii să schiţeze niciun gest, arată B1 TV.

