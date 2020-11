Sfinții Mihail și Gavril. 5 lucuri pe care nu trebuie să le faci azi

Sfinții Mihail și Gavril sunt sărbătoriți în fiecare an pe aceeași dată, pe 8 noiembrie, iar credincioșii ar trebui să țină cont și de câteva obiceiuri și tradiții.

Ce nu este bine să facem de această sărbătoare

În această zi de sărbătoare nu se lucrează și nu se merge la câmp. Persoanele care vor merge la serviciu, spun cei din popor, se vor chinui înainte să moară. Ca la orice sărbătoare care are cruce roșie în calendar nu se spală. Totodată, de Sfinții Mihail și Gavril nu se coase. Nu se fac treburi casnice, cum ar fi curățenie, să calci sau să gătești. Tot în această zi nu este bine să te cerți cu nimeni, potrivit Fanatik.ro.

Tradiții și obiceiuri care se păstrează pe 8 noiembrie



In Ajunul sau in ziua Arhanghelilor se fac pomeni si se aprind lumanari, atat pentru vii, cat si pentru cei disparuti fara lumanare; lumanarea va lumina in veci pe inecati, spanzurati, sau morti din alte pricini.



Cei care vor lucra in aceasta sarbatoare se vor chinui rau inainte sa moara.



Turta arietilor In Transilvania se coace turta arietilor (nume dat berbecilor despartiti de oi). In aceasta zi se amesteca din nou arietii cu oile si se fac turte din faina de grau sau malai - turte purtatoare de fecunditate - care, dupa coacere, se arunca intre oi.