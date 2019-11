Ministerul Afacerilor Interne a anunțat pe pagina de Facebook o misiune mai puțin obișnuită. Un polițist care ieșise din tură a mers să-și ia soția de la serviciu și au plecat spre casă.

Pe drum, agentul a observat cum un individ sparge geamul lateral al unei autoutilitare parcate, ia o borsetă de pe scaunul din dreapta și fuge către un Logan care îl aștepta în apropiere.

În acel moment a decis să întoarcă mașină și să pornească spre ei, deși soția îl ruga speriată să o lase să coboare pentru că îi este foarte frică. Nu numai că nu a avut succes, dar a și făcut parte din misiunea de prindere a făptașului și recuperare a banilor.

Redăm mai jos convorbirea dintre cei doi soți, potrivit MAI.

’’- Eu întorc și mă iau după ei! Ține-te bine, i-a spus soției.

- Liviule, oprește să mă dau jos. Nu face asta cu mine în mașină, te rog!

- Dacă opresc acum, îi pierd. Mai bine ajută-mă, ia telefonul și sună la secție în dispecerat. E primul număr în agendă.

Liviu e de 23 de ani polițist în acel cartier și știe străduțele pe de rost, iar asta l-a ajutat în urmărirea celor 4 infractori.

- Sună, i-a spus soția.

- Pune-l pe difuzor!

- Secția 23 poliție, vă rog!

- Liviu sunt, tocmai am văzut un individ care a furat o borsetă dintr-o mașină. E într-un Logan galben cu alte trei persoane. Sunt după ei, dar sigur și-au dat seama. Am nevoie de voi.

- Unde ești mai exact, nea Liviu?

- Pe șoseaua Gării Cățelu.

- Stai în telefon să ne ghidezi. Trimit un echipaj către tine.

- Anunță și la Secția 13, că sigur intră în zona lor!

După câteva minute de urmărire, unul dintre hoți aruncă borseta pe geam în speranța că polițistul va opri și vor putea să fugă.

- Ți-e frică?, a întrebat-o Liviu pe soție.

- Da! Te rog oprește acum!

- Opresc aici. Vezi că ăla a aruncat borseta. Stai lângă ea până mă întorc.

Oprirea a durat câteva secunde, după care urmărirea a continuat.

- Am ajuns pe Badicului. Strada e îngustă. Hai să-i oprim la intersecția cu Gura Siriului.

- Așa facem!

La intersecție, două echipaje de poliție îi așteptau pe infractori. În câteva secunde Loganul a fost oprit, iar ocupanții încătușați. Unul dintre colegi se apropie de Liviu.

- Nea Liviule, tu nu erai liber?

- Ba da!

- Borseta unde e?

- Au aruncat-o pe strada Valea Miilor, dar e soția acolo, o păzește.

- Ai avut-o și pe ea cu tine în mașină?

- Da, mergeam la cumpărături, dar… puteam să-i las să scape?

- Bravo, nea Liviu! Hai că n-ai rămas cu mâna goală... ai “cumpărat” 4 hoți!

Bravo, nea Liviu, spunem și noi!

Ne înclinăm cu respect și te felicităm!”