Nimic nu a putut să stea în calea dragostei dintre un medic și o asistentă medicală care după ce au fost nevoiți să își amâne nunta din cauza pandemiei provocate de noul coronavirus, aceștia nu au renunțat la ideea de a se căsători. Așa că și-au unit destinele chiar în unitatea sanitară în care lucrează, scrie a1,ro.

Iubirea poate învinge pandemia

Cei doi, pe numele lor John Tipping, în vârstă de 34 de ani și Annalan Navaratnam, sunt originari din Tulse Hill, sudul Londrei, iar din cauza coronavirusului planurile lor de căsătorie au fost date peste cap deoarece rudele lor nu puteau să călătorească în siguranță din Irlanda respectiv Sri Lanka, pentru marele eveniment, care ar fi trebuit să aibă loc în luna august. Aceștia au luptat în prima linie în lupta cu COVID-19, dar și-au luat liber pentru a se căsători chiar în capela unității medicale unde cei doi lucrează. Ceremonia a fost văzută și de rudele lor pe rețelele de socializare care au fost alături de ei de la distanță.

”Ne-am dorit să avem ceremonia în timp ce toată lumea e sănătoasă, chiar dacă asta înseamnă ca cei dragi nouă să ne privească printr-un ecran.”, a povestit asistenta.

”Am vrut să fim siguri că aceștia pot să sărbătorească cu noi, chiar dacă sunt la distanță”, a mai spus ea, care a precizat, de asemenea, că lucrează la Spitalul St. Thomas de șase ani.

Potrivit DailyMail, soțul ei, a ajuns al St. Thomas în urmă cu numai un an de zile dar a fost foarte încântat: ”Eu și Jann am vrut să ne căsătorim din momentul în care am cerut-o de soție. Ne bucurăm că am reușit să o facem”.

Și premierul britanic a fost infectat cu COVID-19

Boris Johnson a fost infectat în urmă cu o lună de zile de coronavirus și a fost internat chiar la acest spital.

Se pare că acestă nuntă nu a fost singurul eveniment care nu a putut fi împiedicat de SARS-CoV-2 și nu a fost nici singurul evenimant care a fost plin de peripeții. Și la botezul unui bebeluș botezat în plină pandemie s-au întâmplat lucruri neprevăzute.

Botez cu peripeții

Acest bebeluș a avut parte de cel mai unic botez dintre toate iar familia a rămas uimită de felul în care preotul organizase slujba: “ Eram lângă cristelniță când a scos.....un pistol!”.

Părinții bebelușului nu au vrut să își lase copilul necreștinat în ciuda pandemiei de coronavirus așa că au preotul a venit cu o idee cu totul și cu totul inedită pentru a păstra regulile de distanțare socială și a folosit un pistol cu apă pentru a putea boteza copilul conform regulilor impuse de autorități.În acele momente părinții au trecut de la extaz, la teamă apoi la hohote de râs. Fotografia făcută în biserică a devenit imediat virală.

„Anul 2020, într-o singură imagine”, „Copilul ăsta are cele mai tari fotografii de botez!”, „Nu bate o pandemie credința adevărată” - sunt doar câteva dintre comentariile celor care au redistribuit imaginea pe rețelele sociale.