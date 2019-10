SCANDAL la o biserică din Sibiu. Ce a putut să facă preotul cu icoanele vechi de 200 de ani. Enoriașii sunt REVOLTAȚI (VIDEO)

Scandal de proporţii la o biserică din Sibiu. Mai multe icoane valoroase au dispărut de pe pereţii lăcaşului de cult. Preotul ar fi fost cel care le-ar fi luat din biserică, pe motiv că trebuie restaurate. În realitate, acesta ar fi donat mai multe obiecte mânăstirii de la Sâmbăta de Sus. După scandal, preotul le-a adus înapoi, dar localnicii susţin că sunt altele. Acum, preotul e cercetat penal pentru abuz de încredere, informează B1 TV.

