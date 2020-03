Sibiu: Incendiu violent la un depozit de materiale de construcții de lângă aeroport (VIDEO)

Un incendiu de proporții a izbucnit sâmbătă seară în Sibiu, la depozitul de materiale de construcții Ambient de lângă aeroport.

Mai multe echipaje de pompieri au intervenit în jurul orelor 22.00 pe Șoseaua Alba Iulia, unde arde mare parte din depozit.

Pompierii militari intervin cu 7 autospeciale de stingere, inclusiv autospeciala de salvare de la înălțime, și cu două ambulanțe SMURD.

”Din primele informații, nu sunt victime”, a precizat purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu, Alina Voina, potrivit stiridesibiu.ro.

ISU Sibiu a mai transmis că incendiul se manifestă ”la o parte din clădirea magazinului și la un depozit”.

Din primele informații, se pare că a izbucnit după închiderea magazinului, iar cauza acestuia este momentan necunoscută.

Retailerul de bricolaj Ambient Sibiu, fondat de omul de afaceri sibian Ioan Ciolan, a intrat de anul trecut în reorganizare financiară.

