ACCIDENT TERIBIL în Sibiu. Printre victime, o femeie însărcinată în 7 luni. Bilanțul CUMPLIT al TRAGEDIEI (VIDEO)

Tragedie, sâmbătă noapte, pe drumul care leagă Mediaș de Sighișoara. Doi tineri care urmau să se căsătorească au murit pe loc, după ce bărbatul aflat la volan a pierdut controlul maşinii şi a lovit un autoturism care circula regulamentar, informează B1 TV.

