Condiţii mizere în Spitalul Municipal Sighet. „Aveți idee cât e mita pentru un post de asistentă medicală în această cocină?” (VIDEO)

România pare că vrea să combată coronavirusul cu alte infecții la fel de periculoase... Este realitatea tristă din unitățile medicale din țara noastră. Mai multe imagini cu mizeria din Spitalul Municipal Sighet au stârnit revoltă pe internet, informează B1 TV.

Imaginile surprinse în Spitalul din Sighet vorbesc de la sine. Practic, este imposibil ca un pacient să nu se îmbolnăveasca și mai rău din cauza condițiilor mizere.

