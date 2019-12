Contrabandă de țigări cu drona, la Sighetu Marmației (VIDEO)

Peste 300 de pachete cu ţigări de provenienţă ucraineană au fost confiscate de poliţiştii de frontieră din Sighetu Marmaţiei. Pachetele au fost trecute ilegal peste graniță în România cu ajutorul unei drone, informează B1 TV.

La sfârşitul săptămânii trecute, poliţiştii de frontieră au auzit un zgomot produs de un aparat de zbor de mici dimensiuni, specific unei drone, care a traversat frontiera din Ucraina în România. Odată ce au monitorizat traseul aparatului de zbor, oamenii legii au descoperit în zona de frontieră un colet de mici dimensiuni care conţinea ţigări de contrabandă.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.