Siguranță în grădinițe: Proiect amplu de consolidare a instituțiilor de învățământ din sectorul 4 (VIDEO) 

Campania primăriei sectorului 4 de a reabilita şi moderniza toate grădiniţele cu risc seismic continuă, astfel încât o nouă unitate de învăţământ a fost inaugurată. Cu o investiţie de peste şapte milioane de lei, grădiniţa „Dumbrava Minunată" se încadrează acum în normele legale de siguranţă.

Niciun copil din sectorul 4 nu va mai merge la grădiniță în clădiri cu risc seismic clasa I. Este un proiect derulat de Primăria sectorului 4, în cadrul căruia cinci grădinițe au intrat în proces de reabilitare și modernizare conform normelor europene. Primarul Daniel Băluță a inaugurat grădinița ”Dumbrava minunată”, cea mai mare unitate de învățământ preșcolar din sector.

”Am ales, în acest moment, să dăm în folosință încă o grădiniță, cea mai din sectorul 4, o grădiniță cu o suprafață de aproximativ 3.200 de metri, la care învață 300 de copii. Din totalul de 27 de grădinițe din sectorul 4, am constatat, la începutul acestui mandat, că mai mult de jumătate, 14, se găseau în clădiri cu risc seismic. Această grădiniță a fost consolidată, a fost dotată cu tot ceea ce este necesar pentru a beneficia de siguranță, de securitate la incendiu, astfel încât astăzi putem să vorbim despre o clădire care este sigură, atât din punct de vedere al riscului seismic, cât și din punctul de vedere al pazei și protecției împotriva incendiilor”, a declarat primarul Daniel Băluță.

Grădinița are 11 săli de clasă, o sală de festivități, două cabinete medicale și unul metodic. 300 de copii sunt înscriși la această unitate de învățământ, iar modernizările le vor asigura acestora condiții de studiu și recreere conform standardelor europene.

