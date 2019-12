Copiii din Sectorul 4 vor putea putea merge la grădiniţă în siguranţă. Primarul Daniel Băluță a declarat că, dintre toate proiectele desfășurate în sector, reușita ca niciun copil să nu mai meargă la grădinițe cu risc seismic a fost un vis mult dorit și acum, împlinit.

Alături de alte cinci grădinițe din Sectorul 4, aflate într-o stare avansată de degradare, Grădinița Înșir'te Mărgărite a fost inclusă, în acest an, într-un amplu proces de consolidare, reaabilitare și modernizare. În momentul de față, lucrările au fost finalizate, iar copiii beneficiază de cele mai bune condiții de studiu și de recreere.

”Cred că a trecut momentul vorbelor și cred că momentele în care trebuie să ne întâlnim sunt momentele în care am finalizat lucruri, momentele în care vedem, într-adevăr, locații consolidate, aduse la standarde europene. Primul pas, pentru că nu s-a întâmplat nimic timp de 30 de ani, a fost reabilitarea grădinițelor din Sectorul 4. Am început într-un ritm alert și cu școlile din Sectorul 4. Aproape jumătate din ele sunt aduse la standarde de siguranță și securitate la incendiu. Avem investiții de sute de milioane de lei la nivelul unităților școlare din Sectorul 4”, a declarat edilul Daniel Băluță.

”Salut, în numele Inspectoratului școlar al Municipiului București, inițiativele depuse de Primăria Sectorului 4 pentru asigurarea condițiilor necesare astfel încât preșcolarii, respectiv elevii să se poată bucura de un mediu sigur în care să se desfășoare acest proces instructiv-educativ”, a declarat, la rândul său, Ștefania Manea, inspector școlar general adjunct București.

Campania de punere în siguranță a grădinițelor devine unul dintre proiectele de referință ale Sectorului 4.

