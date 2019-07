Procurorii locali care s-au ocupat de cazurile celor două adolescente despre care se presupune că ar fi fost ucise de Gheorghe Dincă în Caracal au ajuns în vizorul Secției Speciale.

Procurorii SIIJ (Secția de investigare a infracțiunilor din justiție) au cerut, miercuri de la DIICOT Craiova dosarele crimelor din Caracal în copie certificată, potrivit unor surse judiciare citate de g4media.ro.

Secția Specială anchetează modul în care procurorii de la Parchetul din Caracal și cei de la DIICOT Craiova au manageriat cazurile celor două fete dispărute, Luiza și Alexandra.

Ancheta SIIJ îi vizează pe procurorii Liviu Vasilescu de la DIICOT Craiova și Cristian Popescu de la Parchetul din Caracal.

Solicitarea Secției Speciale vine după ce procurorii acestei unități de parchet au dispus începerea urmăririi penale in rem, pentru abuz în serviciu, în cazul crimelor din Caracal.

"Procurorii din cadrul Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie au dispus la data de 28 iulie 2019 inceperea urmaririi penale in rem, sub aspectul savarsirii infractiunii de abuz in serviciu, in cauza privind imprejurarile in care organele de urmarire penala au actionat/nu au actionat in contextul cercetarilor care s-au desfasurat in dosarul uciderii adolescentelor din Olt", informa Ministerul Public, printr-un comunicat de presă.

În plus, un raport oficial al Serviciului de Îndrumare și Control din cadrul Parchetului Parchetului General arată încă o disfucționalitate majoră în dosarul crimelor din Caracal: între telefoanele Alexandrei la 112 și înregistrarea dosarului la Parchetul de pe lângă Judecătoria Caracal au trecut 5 ore.

"S-au constatat sincope în comunicarea dintre organele de poliție și procurori, constând în aceea că, dosarul a fost înregistrat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Caracal după aproximativ 5 ore de la sesizarea Serviciului 112, ceea ce a condus la solicitarea și dispunerea măsurilor necesare în vederea localizării și identificării autorului cu întârziere", preciza Parchetul General marți, într-un comunicat de presă (Detalii AICI).