Simona Carniciu, despre infectarea tatălui său cu Covid-19: ,,Vor urma vremuri foarte grele pentru noi toți. Este înfiorător ce poate să facă acest virus celor 8% care fac forme mai severe''

Doctorul Simona Carniciu, medic specialist în diabet, nutriţie şi boli metabolice, susține că este infiorător ceea ce face virusul cu cei care fac forme severe. Medicul a spus într-un postare pe Facebook cum a fost infectat unul dintre părinții acesteia şi atrage oamenilor atenția pentru a respecta măsurile impuse de pandemie.

„Este înfiorător ce poate să facă acest virus celor 8% care fac forme mai severe. Ceilalți, asimptomatici sunt niște fericiți. În ziua de 19 septembrie, sâmbătă, în aer liber tatăl meu a avut singurul contact identificat momentan cu un covid-pozitiv care a considerat că „nu are nimic” și a venit la el! Simptomele s-au suprapus cu unele de toxiinfecție alimentară la ambii părinți, cu lipsa poftei de mâncare, scaune dese și deshidratare”, scrie Simona Carniciu. Aceasta adaugă: „Apoi a început coșmarul! Am bănuit că simptomele sunt atipice, dar nu era primul caz. Fără febră, fără pierderea mirosului…Părea să nu fie covid, dar a fost! Ambii au ieșit pozitivi! Acest virus stoarce viața din unii cum nu am mai văzut! Unii care l-au avut știu ce zic!”, a scris medicul, pe o rețea de socializare.

,,Imaginea în ziua de joi seară când am chemat ambulanța, o să îmi rămână toată viața în fața ochilor! Tatăl meu, pe care îl știți cât era de puternic și vesel se transformase în care care abia mai respira! Rapid! Am înțeles acum de la verișoara mea, medicul lui de la Babeș, că așa face acest virus! Acum ești bine, în câteva ore poți ajunge foarte rău! Procesul inflamator este extrem de mare, iar virusul afectează mai mult decât am știut până acum!'', mai adaugă Simona Carniciu.

Simona Carniciu trage un semnal de alarmă pentru respectarea măsurilor impuse de pandemie: purtați mască, spălați mâinile după ce ați atins obiecte posibil contaminate, păstrați distanța.

„Vor urma vremuri foarte grele pentru noi toți! Tot ce trebuia era să fim responsabili și să ne ferim noi de această boală cruntă pentru unii. E vremea să respectăm regulile simple, ca să nu le respectăm pe cele mai grele”, susține medicul.