Simona Halep, după ce a fost decorată de Klaus Iohannis: 'Aş juca un meci cu domnul preşedinte'

Simona Halep a declarat, marți, la finalul cermoniei de la Palatul Cotroceni, prin care a fost decorată cu Ordinul Naţional "Steaua României" în grad de Cavaler, că i-ar face plăcere să jjoace un meci de tenis cu președintele Klaus Iohannis.

"Aş juca un meci cu domnul preşedinte, nu am jucat, dar de ce nu?! (...) Nu l-am văzut niciodată jucând şi nu am avut niciodată ocazia să joc contra dumnealui, aşa că nu pot să spun ce fel de jucător de tenis este", le-a spus Simona Halep jurnaliștilor.

Sportiva a declarat că își dorește să-i inspire pe copii și că, în opinia sa, aceștia au șanse să facă performanță.

"Eu consider că, dacă oamenii o să facă nişte condiţii mai bune pentru ei, avem o şansă în plus să avem mai mulţi campioni. Consider că oricine poate face orice, nimic nu este imposibil şi sper prin rezultatele mele să-i inspir pe aceşti copilaşi şi să arăt că orice este posibil. Îmi doresc foarte mult să avem o generaţie nouă de tenis, cu multe perspective şi cu multă încredere", a mai mai precizat Halep.

Întrebată dacă și-ar dori ca un teren de tenis pe iarbă să fie construit la Constanța, Simona Halep a răspuns: ”Nu ştiu dacă la Constanţa, cred că ar fi mai folositor la Bucureşti, pentru că sunt mai mulţi jucători de tenis la Bucureşti şi, după o anumită vârstă, trebuie să vii în Capitală să faci tenis de înaltă performanţă”.

"A fost mult mai emoţionant şi emoţiile au fost diferite, de aceea am simţit şi o presiune mai mare, dar a fost un moment frumos şi cu siguranţă este unul dintre evenimentele pe care nu le voi uita niciodată", a mai spus Simona Halep despre decorația primită de la șeful statului.