Simona Halep a fost decorată, marți, de președintele Klaus Iohannis, cu Ordinul Național Steaua României, , în grad de cavaler, în cadrul unei ceremonii care a avut loc la Palatul Cotroceni. Șeful statului a luat această decizie după ce Simona Halep a câștigat turneul de la Wimbledon.

”Avem în fața noastră o mare campioană, care a oferit românilor nu doar momente de bucurie, ci și un exemplu de neprețuit.

Dragă Simona Halep, vă confer astăzi cea mai înaltă distincție a statului român ca recunoaștere și prețuire profundă pentru câștigarea prestigiosului trofeu de la Wimbledon, precum și pentru parcursul profesional de excepție de până acum.

Ați scris o pagină importantă din istoria tenisului românesc, în doar 55 de minute, la Wimbledon. Datorită talentului, pasiunii, determinării, perseverenței și a pregătirii constante, ați reușit să deveniți prima jucătoare de tenis din România care deține acest titlu. Vă felicit din toată inima!

A fost mai mult decât un meci, a fost o lecție de concentrare, de forță fizică și psihică, de uriașă ambiție. Ne-ați demonstrat tuturor că prin efort constant și pasiune se pot obține performanțe deosebite pe scena mondială a sportului. Vă mulțumesc, în numele românilor, pentru modul în care promovați țara noastră și sportul românesc!

La un moment dat ați afirmat că, deși au fost momente dificile pe parcursul carierei, nu v-ați gândit niciodată să renunțați. Asta înseamnă să fii o luptătoare, să refuzi să renunți indiferent cât de greu îți este. V-ați ambiționat să credeți că nimic nu este imposibil. Și ați reușit!”, a declarat Iohannis la finalul ceremoniei.

Șeful statului a subliniat și că Simona Halep a ajuns să câștige cel mai important turneu de tenis pe iarbă, în condițiile în care în România nu există un astfel de teren de antrenament. Iohannis a avut un mesaj și pentru părinții Simonei.

”Permiteți-mi să îmi îndrept atenția către familia acestei mari campioane, către oamenii despre care știu că i-au fost tot timpul alături.

Doamnă și domnule Halep, vă felicit și vă mulțumesc pentru că ați crescut nu doar un mare sportiv, știind să cultivați talentul, dar și un om foarte curajos, muncitor, determinat, modest, sincer, cu o conduită exemplară atât pe teren, cât și în afara lui. Totodată, aș vrea să felicit și membrii echipei care vă sunt alături: antrenori, medici, sponsori și prieteni.

Simona Halep este deja una dintre cele mai iubite sportive din toate timpurile. Prin tenisul pe care îl practică, cu atât de multă pasiune și dăruire, inspiră milioane de oameni din multe colțuri ale lumii. Mai mult, ea ajunge, într-un mod cu totul deosebit, la inimile copiilor și le sădește semințele încrederii și curajului. Prin puterea exemplului, reprezentați un foarte prețios model pentru tânăra generație.

Performanța deosebită la care ați ajuns, trebuie să recunoaștem, vă aparține în totalitate, dumneavoastră și familiei dumneavoastră. Este păcat, și o spun cu mare regret, că astfel de talente nu primesc sprijinul cuvenit din partea autorităților statului. Cel mai elocvent exemplu este că ați câștigat un turneu disputat pe un teren cu iarbă, fără ca noi, în România, să avem măcar așa ceva.

Mulți copii talentați renunță sau nu pot face performanță pentru că fie le lipsește sprijinul financiar, fie nu au condiții să se antreneze. Toate aceste lipsuri îi determină pe cei mai mulți să renunțe. Când ei se pierd, pierdem noi toți, pierde România. Exemplul pe care îl oferiți trebuie să impulsioneze autoritățile să gândească o strategie pentru a putea susține sportul românesc.

În final, vă doresc să aveți parte de succes în tot ceea ce v-ați propus să faceți și să rămâneți la fel de atașată și fidelă valorilor în care credeți și pe care le promovați constant. De azi înainte, când spui Halep, spui România și când spui România, spui Halep!”, a mai spus Klaus Iohannis.

La rândul său, Simona Halep s-a declarat extrem de emoționată și a susținut că acest moment este mai greu decât finala de la Wimbledon.

”Este o mare onoare pentru mine, o recunoaștere și o prețuire față de munca mea. Sper să îi inspir pe toți copiii.

Vreau să le mulțumesc părinților, familiei, antrenorilor mei care au construit această casă carierei mele, fiecare cărămidă a fost foarte importată. Echipei mele de acum.

Românilor de pretutindenți care mă susțin necondiționat, atunci când joc indiferent de țară. Cel mai mult le mulțumesc pentru energia pozitivă cu care mă primesc când mă întorc în țară. Sunt destul de emoționată. Este mai greu decât finala de la Wimbledon”, a spus Simona Halep.

