Simona Halep, imunizată cu rapelul împotriva COVID-19 cu două zile mai devreme decât era programată. Cum se simte sportiva

Simona Halep a declarat, vineri că a fost vaccinată cu rapelul, cu două zile mai devreme decât era programată şi că nu a avut nicio reacţie adversă. Sportiva a fost vaccinată mai repede pentru a putea pleca în SUA, unde participă la turneul de la Miami.

Ea a declarat că nu a avut reacții adverse, se simte mai în siguranță acum și abia aștepată să intre pe terenul de tenis.

„Sunt mai liniştită, am şi făcut virusul, aşa că mă simt mai confortabil decât în august şi de aceea mă duc în America. A fost o pauză destul de lungă, dar m-am simţit bine acasă. Am făcut antrenamente după ce mi-au trecut toate problemele fizice. Abia aştept să joc câteva meciuri. Sper să joc bine. Nu am avut reacţii adverse la rapel, n-am avut nimic, m-am bucurat că nu am avut nimic pentru că am avut ceva emoţii înainte, dar n-am simţit nimic. Rapelul l-am făcut cu două zile mai devreme. Am întrebat dacă e vreun risc sau e greşit şi au spus că nu, că între 19 şi 21 de zile poţi să-l faci. Şi l-am făcut”, a spus Halep, potrivit bzi.ro.

Vaccinul anti-COVID-19 cu care s-a vaccinat Simona Halep

Simona Halep s-a vaccinat cu prima doză pe 24 februarie, cu serul împotriva COVID-19 de la Pfizer-BioNTech, la Institutul Cantacuzino din Capitală.

„Sunt bine. Am avut un pic de emoții. Da, îmi doream (să mă vaccinez, n.r.), dar bineînțeles că tot timpul am emoții când se întâmplă ceva. Am venit cu sufletul deschis și sunt foarte bine acum”, a declarat Simona Halep.

Întrebată cât de mult înseamnă mesajul de îndemn la vaccinare pe care îl transmite românilor, având în vedere notorietatea sa, Simona Halep a răspuns: „Consider că este spre binele tuturor acest vaccin și de aceeam am și hotărât să îl fac, pentru că este bine pentru noi, pentru sănătate, și sper cât mai mulți oameni să se vaccineze”.

Referitor la nivelul de siguranță pe care îl va avea pentru următoarele turnee după vaccinarea anti-COVID-19, ea a explicat: „Trebuie să fac și al doilea, rapelul. Mă liniștește acest lucru, că sunt mai în siguranță după acest vaccin, dar în continuare o să am grijă și o să încerc să mă protejez cât se poate de mult".