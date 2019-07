Simona Halep își prezintă, pe Arena Națională, trofeul câștigat la Wimbledon, cel mai vechi turneu de Mare Șlem din lume. Circa 30.000 de oameni au venit să o vadă pe campioană.

Trofeul nu este cel original, care i-a fost înmânat la finalul partidei cu Serena Williams. De altfel, câștigătorii marilor turnee nu pleacă niciodată cu trofeele acasă, ci cu reproduceri ale acestora, la scară mai mică.

Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

”Acest trofeu este al nostru, este al țării. E o seară specială pentru mine. Vă mulțumesc, să ne bucurăm. Este seara noastră nu este doar seara mea. Le mulțumesc celor care mi-au transmis un mesaj. E o onoare pentru mine să împart această bucurie cu oamenii care au venit să mă vadă. O parte din acest trofeu îl dedic mamei mele pentru că a fost visul ei. Mulțumesc familiei, tuturor antrenorilor, le mulțumesc pentru fiecare cărămidă de pe care au pus-o, doamnei Virginia Ruzici, dlui Ilie Năstase și dlui Ion Țiriac care mi-a dat sfaturi foarte dure, României pentru că aici m-am născut și aici îmi doresc toată viața”, a spus Simona Halep.

